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Общество

Грозы и до +28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 июня

Фото: Дарья Хваткова.

В понедельник, 15 июня, в Псковской области воздух прогреется до +28 градусов, местами возможны грозы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, такой прогноз дают синоптики Псковского ЦГМС.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +9…+14 градусов, днём – +23…+28 градусов.

На территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, днём местами гроза.

Скорость ветра восточных и юго-восточных направлений будет достигать 5-10 метров в секунду, во время грозы – 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.

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