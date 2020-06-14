Два человека пострадали при лобовом столкновении BMW и Volkswagen в Псковском районе
Два человека пострадали в результате лобового столкновения BMW 3 и Volkswagen Vento. ДТП случилось 14 июня возле поворота на деревню Нижние Галковичи Псковского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Прибывшие на место медики осмотрели водителей столкнувшихся автомобилей. Пострадавшие от госпитализации отказались.
На месте работает пожарное подразделение, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.
Обстоятельства аварии выясняются.