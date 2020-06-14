Самой маленькой участницей акции «Бессмертный полк русской поэзии» стала четырёхлетняя псковичка

23:29, 14 июня 2020, ПАИ

Более 500 видеоматериалов участников международной акции «Бессмертный полк русской поэзии» пришло в адрес Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об итогах акции рассказали Псковскому агентству информации в организации.

С 9 марта по 6 июня любой желающий мог записать на видео стихотворение поэта-фронтовика или поэта-блокадника и стать участником поэтической вахты памяти, посвящённой Великой Победе.

«Акция состоялась. В наш адрес пришло более 500 видеоматериалов, 424 из которых и стали этой поэтической вахтой. К сожалению, не все, приславшие видео, внимательно прочли положение об акции. Был отклонён ряд видеоматериалов – со стихами поэтов, родившихся после войны либо живших и писавших в период Великой Отечественной, однако не являвшихся фронтовиками или блокадниками», – сообщили в Союзе писателей.

Видеозаписи поступили из 37 субъектов России, а также из Германии, Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Приднестровья, Донецка и Луганска. 189 видео прислали участники из Псковской области. Наиболее активными участниками стали жители Великих Лук, откуда поступило 56 видеороликов со стихами поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников. 43 видео поступило из Великолукского района, 34 – из города Пскова.

60 видеороликов со стихами поэтов-фронтовиков поступило от жителей российской столицы, 22 – из Белоруссии, 15 – из Ярославской области.

Всего в акции «Бессмертный полк русской поэзии» приняли участие 246 человек, 187 из которых – дети и подростки в возрасте до 18 лет. Самой юной участнице акции, Веронике Степановой из города Пскова, 4 года, самому старшему участнику, труженику тыла Александру Павловичу Быкову из села Пашково Кемеровской области, 91 год.

Акцию поддержали российские актёры, кинематографисты, писатели. Среди её участников – народный артист России Юрий Назаров, заслуженные артисты России Юрий Коноплянников, Наталья Пярн, Виктор Яковлев, первый секретарь правления Союза писателей России, поэт Геннадий Иванов, сопредседатель правления Союза писателей России, поэт Александр Кердан, член правления Союза писателей России, поэт Александр Бобров, член правления Союза писателей России, главный редактор «Литературной газеты», поэт и прозаик Максим Замшев, секретарь Союза писателей России, поэт Сергей Соколкин, секретарь Союза писателей России, поэт Игорь Тюленев, секретарь Союза писателей России, поэт Алексей Полубота, известный донецкий поэт, бард, общественный деятель Владимир Скобцов, десятки других писателей из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Псковское региональное отделение Союза писателей России в рамках акции представили поэты Андрей Бениаминов, Игорь Гуревич, Игорь Исаев, Геннадий Моисеенко, Валерий Мухин, Наталья Лаврецова, Вита Пшеничная, Татьяна Рыжова и Любовь Федукова.

«Бессмертный полк русской поэзии» включил в себя имена 107 поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников. Чаще всего в ходе акции звучали стихи Юлии Друниной – получено и опубликовано 51 видео с её произведениями. 42 раза прозвучали произведения Константина Симонова, 35 раз – Александра Твардовского. Наиболее цитируемым стало стихотворение Константина Симонова «Жди меня», которое было прочитано участниками акции 19 раз. 14 раз звучало стихотворение «Зинка» Юлии Друниной, 11 раз – «Васильки» Бронислава Кежуна.

Видео участников акции опубликованы на youtube-канале.