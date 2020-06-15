#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по самбо и дзюдо Николай Швец поделился комплексом упражнений для пенсионеров

07:53, 15 июня 2020, ПАИ

Известный в Пскове тренер по самбо и дзюдо Николай Швец, более 30 лет преподающий в «Бригантине», поделился новой серией упражнений для пожилых псковичей (самому Швецу - 70 лет) в рамках совместного проекта ПАИ и комитета по спорту Псковской области #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие:

«Утренняя зарядка - это заряд бодрости на целый день, каждый может с помощью простых упражнений направить свой день в позитивное, добродеятельное русло, - отметил Николай Швец. - Не позволяйте и себе и своей душе лениться, занимайтесь физической культурой в любом возрасте».