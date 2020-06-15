После всех трат семья с двумя детьми в Псковской области может отложить лишь 5 тысяч рублей

08:30, 15 июня 2020, ПАИ

Максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в Псковской области составил 5 771 рубль, для семей с одним ребёнком - 17 152 рубля. Такие данные, по итогам расчётов за 2019 год, приводят составители рейтинга РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Максимально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты федерации с разным уровнем цен. Как уточняют эксперты, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут.

Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку российских регионов.