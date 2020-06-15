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Общество

5 миллионов рублей составит фонд конкурса для псковских НКО

12 июня в Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО. Общий фонд конкурса составил 5 миллионов рублей. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

В рамках конкурса организация сможет получить субсидию размером до 250 тысяч рублей. Многие общественники объединились и оформили НКО, чтобы принимать участие в подобных конкурсах.

«Умение отчитываться за полученные средства – это норма. Рассчитывать на то, что выдадут государственные деньги, и за них не нужно будет отчитываться – это утопия. Если реализуешь средства честно на тот проект, который завял, то проблем с отчетностью не будет», - подчеркнула Наталья Плявинская.

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