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Общество

Конкурс президентских грантов в 2020 году принёс Псковской области 38 млн рублей

38 млн рублей принёс конкурс президентских грантов Псковской области в 2020 году. Об этом рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта ПАИ-live 15 июня.

«Дополнительный конкурс президентских грантов был объявлен в июне, - рассказала Наталья Плявинская. – С 16 июня будет открыт приём заявок».

По словам спикера, это дополнительный конкурс и его направления по большей части связаны с пандемией.

Первый конкурс президентских грантов в 2020 году принёс региону 38 млн рублей.

«Кроме дополнительного конкурса будет и второй конкурс президентских грантов», - отметила Плявинская, добавив, что регион может получить 100 млн рублей.

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