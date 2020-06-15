Финансирование сельской ипотеки утроят в этом году

09:47, 15 июня 2020, ПАИ

Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, её финансирование в 2020 году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом пишет РИА Новости.

«Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы - спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое - на «Сельскую ипотеку» будет выделено еще 2 миллиарда рублей», - отметила Абрамченко.

Минсельхоз РФ реализует программу комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

При этом 1 миллиард рублей уже выделенных средств проекта позволяет выдать около 28 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий более 10 тысячам семей, а площадь жилья достигает 1 миллиона квадратных метров.

Выделение еще 2 миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. Объем кредитования может составить до 120 миллиардов рублей, тогда как площадь жилья достигнет 4 миллионов квадратных метров. Абрамченко подчеркнула, что реализация такой «живой» меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии.

«Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения, и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства», - добавила заместитель председателя правительства.