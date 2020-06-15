Военнослужащего в Пскове оштрафовали на 100 тысяч рублей за смертельное ДТП

09:57, 15 июня 2020, ПАИ

На 100 тысяч рублей был оштрафован военнослужащий в Пскове за смертельное ДТП с участием велосипедиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Обвиняемый старший прапорщик был за рулем автомобиля Honda CR-V, когда выполнил обгон с выездом на полосу встречного движения. В результате он совершил наезд на гражданина, которая двигался на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

Военнослужащий был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.