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Военнослужащего в Пскове оштрафовали на 100 тысяч рублей за смертельное ДТП

На 100 тысяч рублей был оштрафован военнослужащий в Пскове за смертельное ДТП с участием велосипедиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Обвиняемый старший прапорщик был за рулем автомобиля Honda CR-V, когда выполнил обгон с выездом на полосу встречного движения. В результате он совершил наезд на гражданина, которая двигался на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

Военнослужащий был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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