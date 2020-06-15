Приёмная кампания в ПсковГУ стартует 20 июня

11:31, 15 июня 2020, ПАИ

20 июня в ПсковГУ стартует приёмная кампания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Подать документы абитуриенты смогут через электронный личный кабинет на сайте, личное посещение не требуется. Вся связь с абитуриентом будет проходить непосредственно через платформу, по электронной почте или телефону.

В личный кабинет необходимо будет выгрузить сканы паспорта и аттестата. Результаты ЕГЭ система скопирует сама из ФИС «Результаты ЕГЭ». Для поступающих подготовлена подробная инструкция по пользованию платформой.

Также через электронную приёмную комиссию абитуриентам будет направлена информация о вступительных испытаниях, которые будут проходить дистанционно. Для бакалавров вступительные будут проведены во второй половине августа, для магистров – в июле и августе.

Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, будут организованы на Moodle. Связь с экзаменационной комиссией будет осуществляться через Zoom с идентификацией по паспорту.

Подлинники документов в этом году в вузы сдавать не нужно. При этом, направляя согласие на зачисление, поступающий гарантирует, что не будет зачислен одновременно на место в другом вузе.