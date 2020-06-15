Дополнительные контейнеры для мусора установили в частном секторе Пскова

11:33, 15 июня 2020, ПАИ

В частном секторе Пскова «Экопром» установил новую партию дополнительных контейнеров для мусора. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

Пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра размещены в частном секторе на улице Льва Толстого напротив дома № 60 и на улице Хвойной напротив дома № 14, а также на территории многоквартирного жилого дома по адресу: ДОС-120.

С начала 2020 года регоператор установил в частном секторе Пскова более 100 дополнительных контейнеров. Места для установки баков определяет управление городского хозяйства администрации города Пскова.