Псковская «Молитва» стала призёром конкурса ЮНЕСКО

12:34, 15 июня 2020, ПАИ

Призёром конкурса ЮНЕСКО стала псковская «Молитва». Театр спортивных миниатюр «УникС» (спортшкола «Бригантина», отделение спортивной аэробики) стал дипломантом Международного хореографического онлайн-конкурса «ТАНЦЕМАНИЯ» в рамках проекта Международного Совета по танцу ЮНЕСКО (CID с/o UNESCO). Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель театра Анжелика Алексеева.

«В условиях карантина мы продолжаем дистанционные тренировки и ждем лучшего. Все дети молодцы - ответственно относятся к заданиям и не унывают, - рассказала Анжелика Алексеева. - На карантине узнала, что проводится серьезный конкурс и отправила нашу миниатюру «Молитва», посвященную 6-й роте, которую мы показываем с 2016 года. Это видео и заняло второе место в номинации «Современный танец» и получило ко всему приз в 25 тысяч рублей».

Как пояснила Анжелика Алексеева, призом можно будет воспользоваться, только если театр теперь заявится на общероссийский очный конкурс, который пройдёт в Москве. На нём будут отобраны лучшие три номера от России, призеров отправят на Гран-При в Париж.

«Будем пробовать себя, если получится. Ведь конкурс творческий, а осенью нас ждет возобновление спортивного календаря», - добавила Анжелика Алексеева.

Также ролик с исполнением «Молитвы» был отправлен на Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по современным танцевальным стилям «ORANGE DANCE», где занял третье место.