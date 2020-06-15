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Общество

Пострадавших от клещей в Псковской области стало меньше на 40%

Фото: Андрей Степанов.

138 человек, из них 40 детей обратились в медицинские организации Псковской области с укусами клещей за прошедшую неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первый случай присасывания клеща в 2020 году был зарегистрирован 19 февраля в Псковском районе. Всего с начала эпидемического сезона обратилось 1198 человек, из них 408 детей, что на 43,4 % ниже в сравнении со средними недельными данными. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 40,6 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1935 человек, из них 111 детей. Серопрофилактика проведена трем детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 79,3 Га (за неделю 11,82 Га).

С начала сезона исследовано 740 клеща, снятых с пострадавших (за неделю - 42). Их них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) - 18, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 69, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – 21, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) - 1.

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