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Общество

Минспорт продлил псковичам спортивные разряды и звания

Фото: Андрей Степанов.

Приказом Министерства спорта России утверждены изменения в правила по присвоению и подтверждению спортивных разрядов, сообщили Псковскому агенству информации в пресс-службе ведомства.

Так, из-за временной отмены и переноса спортивных соревнований и физкультурных мероприятий с 21 марта 2020 года до особого распоряжения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 спортсмены могут получить отсрочку на 12 месяцев для подверждения спортивного разряда в случае его отмены.

Кроме того, в случае, если для присвоения спортивного разряда необходимо набрать определённое количество побед в течение установленного периода времени, то период выполнения данных требований для присвоения спортивного разряда будет продлено на срок, на который официальные спортивные соревнования были отменены. Министр спорта Олег Матыцин объяснил принятие приказа защитой прав спортсменов.

Это решение распространяется и на спортсменов Псковской области. Пока, по словам и. о. председателя областного комитета по спорту Елены Чернышовой, подобных обращений не поступало.

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