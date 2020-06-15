Недоступная среда: Какие места в Пскове не может посетить инвалид-колясочник

13:16, 15 июня 2020, ПАИ

Какие места в Пскове не может посетить инвалид-колясочник. Городская инфраструктура всё ещё плохо приспособлена к нуждам людей с инвалидностью. «Псковская правда» пообщалась с активистами регионального отделения ВОИ и узнала, что еще нужно сделать для комфорта людей с ограниченными возможностями.

Жительница Пскова Ольга Огинская передвигается на коляске 24 года. За это время, по её словам, город стал гораздо доступнее. Несколько лет назад Ольга села за руль своего автомобиля, что позволило ей почувствовать себя свободнее.

«В городе есть низкопольные автобусы с откидной платформой. По правилам, водитель, увидев инвалида на остановке, должен выйти, откинуть платформу и помочь заехать, - рассказывает Ольга. - Но когда мне приходится пользоваться автобусом, я молюсь лишь бы попался адекватный водитель. Большинство никак не реагируют на человека в инвалидной коляске. Я мечусь по остановке, а никто не выходит. Я писала жалобы в «Псковпассажиравтотранс», но их игнорировали. Зато мою благодарность водителю, которую я однажды написала, опубликовали. Был случай, когда мне помог подняться в салон водитель обычного автобуса, со ступеньками, без всяких просьб с моей стороны».

Активист ВОИ, инвалид первой группы Александр Ефремов отметил, что человеку на инвалидной коляске никак не попасть в храм.

«К примеру, в любой католический храм в Прибалтике я попадаю без проблем. А в Пскове это нереально», - добавил Александр Ефремов.

«Мы с Ольгой спортсмены, у нас характер, в ситуациях, когда мы не можем куда-то попасть или добраться, мы испытываем унижение, - отметил Александр. – Я не хочу, чтобы меня катали. Любой высокий поребрик в одночасье может разрушить планы человека в инвалидной коляске».

Воспользоваться общественным туалетом для инвалидов также является проблемой.

«Чтобы воспользоваться туалетом, нужно просить ключ. То есть я должен при себе всегда иметь заряженный мобильный телефон, чтобы позвонить и ждать сотрудника, который придет и его откроет», - отметил Александр Ефремов.

В некоторых торговых центрах, чтобы инвалиду-колясочнику попасть на второй этаж им нужно просить помощь у сотрудников магазина. «Акваполис» оснащён парковкой, лифтом, но вот бассейн не приспособлен под нужды маломобильных граждан.

«На Коммунальной филиал поликлиники. У нас в районе колясочников человек пятнадцать. Но мы сколько не бьемся и не просим сделать подъемник, нас не слышат, - рассказала Ольга Огинская. - Я сама человек активный, я не люблю сидеть и ждать помощи. Но чтобы попасть на второй этаж, прошу мужчин меня поднять».

В поликлинике на Индустриальной лифт есть, но вот поместиться туда может только человек с узкой коляской.

Активисты сообщества не хотят прибегать к крайним мерам и обращаться в прокуратуру, поскольку надеются, что в людях проснётся сознательность.

«Мы надеемся, что будет реакция на наши обращения и будет плановая работа, - рассказал заместитель председателя регионального отделения ВОИ Эдуард Малин. - У нас много наработок и мы готовы ими делиться. Давайте, не будем ждать, пока произойдет беда. К примеру, сделали въезд в Зеленый театр. Но угол наклона там близок к критическому».