В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий

13:28, 15 июня 2020, ПАИ

В Псковской области появился новый вид мошенничества. Злоумышленники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора, используя ситуацию с пандемией коронавируса, пытаются обмануть руководителей местных предприятий.

Так, исполняющей обязанности директора «Медиа-холдинг Псковской области» Ирине Федоровой позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и назвал себя Борисом Еременко. Он заявил, что через полтора часа привезёт в организацию проверку из Москвы с участием Роспотребнадзора. И, якобы, проверяющие будут смотреть санитарную обработку помещений, соблюдение санитарных предписаний, наличие масок и санитайзеров.

Руководитель предприятия заявила, что организация всегда готова к проверкам, и уточнила, что сейчас сотрудники холдинга работают удалённо.

Через несколько минут мошенник перезвонил и заявил, что если организация оплатит четыре букета цветов, то проверяющие не будут «кошмарить» организацию, представители Роспотребнадзора не станут проверять санитарные условия, а лишь звонивший пробежится по кабинетам.

«Человек с таким именем и фамилией в органах прокуратуры региона не работает. А вообще такие ситуации – безобразие. Но, к сожалению, сейчас в регионе распространены разные виды мошенничества. Мы всегда говорим людям, что в таких случаях им необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о попытке совершения преступления», – прокомментировал ситуацию Псковскому агентству информации старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ, взаимодействию с общественностью и правовому обеспечению Юрий Зайцев.

На сайте Генеральной прокуратуры РФ администрации предприятий и учреждений страны предупреждают о мошеннических действиях со стороны неустановленных лиц, представляющихся работниками прокуратуры. В частности, неустановленное лицо, которое представилось прокурорским работником Еременко, осуществляет свои преступные действия в Калмыкии.