Псковская область выполнила план по переселению из аварийного жилья на 141%

14:49, 15 июня 2020, ПАИ

В Псковской области расселили граждан из 830 квадратных метров жилья, что составило 141% от планового значения. Об этом на совещании по реализации нацпроектов 15 июня сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поблагодарил вице-губернатора Василия Осипова и председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова за то, что благодаря их работе Псковская область получила 86 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья.

Расселение граждан из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На первом этапе 2019-2020 годов необходимо расселить людей из 4 тысяч 200 квадратных метров аварийного жилья, а на втором этапе 2020-2021 годов – еще из 2 тысяч 100 квадратных метров.