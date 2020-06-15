30 штрафов оплатил великолукский водитель после вмешательства приставов

15:09, 15 июня 2020, ПАИ

Задолженность по 30 штрафам, вынесенным Госавтоинспекцией, оплатил великолучанин после вмешательства судебных приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина неоднократно нарушал скоростной режим и накопил неоплаченные штрафы за превышение скорости на общую сумму в 17 тысяч 300 рублей. В связи с этим судебный пристав-исполнитель запретил великолучанину совершать регистрационные действия в отношении четырёх автотранспортных средств.

Чтобы новый покупатель автомобилей смог поставить их на учёт в ГИБДД, мужчина перечислил всю сумму задолженности по штрафам в рамках 30 исполнительных производств на депозитный счет ОСП города Великие Луки. Денежные средства распределены в пользу взыскателей. Запреты с автотранспорта сняты.