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Общество

Псковская областная библиотека запустила сетевую акцию «В лето – с книгой»

Сетевая акция «В лето – с книгой стартовала в Псковской областной библиотеке. Акция продлится с 15 июня по 15 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо подписаться на страницу интернет-проекта «Литературный Псков» в социальной сети ВКонтакте и прислать в его раздел «Предложить новость» свою творческую работу.

По итогам акции будет сформирована виртуальная выставка работ, а участники по пожеланию получат электронные сертификаты.

В рамках акции предлагается различный формат творческих работ на выбор или несколько:

1. Фотография с книгой (в том числе электронной) дома, в офисе, в парке, в транспорте, в библиотеке, во время обеда или завтрака. Желательно подписать фотографию.

2. Видеоролик с книгой, на котором можно представить онлайн чтение отрывка или цитаты из любимой книги. Это может быть проза, поэзия, литературоведческие или краеведческие издания. Книгу можно выбрать любую.

3. Иллюстрация о чтении, которая ответит на вопрос «Почему читать – это здорово?».

Подробнее на сайте библиотеки.

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