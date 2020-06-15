414 тысяч рублей перевела жительница Порхова мошеннику

15:59, 15 июня 2020, ПАИ

42-летняя жительница Порхова после телефонного общения с мнимым сотрудником службы безопасности банка лишилась со своей банковской карты 414 тысяч рублей. За последние дни псковичи перевели мошенникам более 800 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 59-летней женщине тоже позвонил незнакомец из «банковской сферы» и предложил свои услуги по предотвращению несанкционированной транзакции денежных средств. В результате аферист завладел с банковской карты пенсионерки деньгами в сумме 230 тысяч рублей. Еще 141 тысячу рублей переправил мошеннику житель Пскова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция предостерегает жителей области не сообщать посторонним реквизиты карт и подтверждающие коды. «Помните, что ни одна организация или учреждение, включая банк, не вправе требовать от вас подобного рода информацию», - отмечают правоохранители.