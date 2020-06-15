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Общество

Как попасть на вывозной авиарейс в Россию

Чтобы зарегистрироваться на вывозной авиарейс из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на портале госуслуг. Подробный алгоритм действий опубликовал telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Зарегистрироваться на вывозные рейсы в Россию необходимо через портал госуслуг.

После регистрации придет уведомление на e-mail или телефон о том, что совершена предварительная зарегистрация на рейс. Свою регистрацию можно проверить в списках, публикуемых в официальных чатах по каждой стране. Информация о пассажирах постоянно обновляется, дополненные списки публикуются 2-3 раза до вылета рейса.

После получения уведомления через некоторое время (от 2  до 48 часов) на почту поступит ссылка от авиакомпании на оплату билета. Если письмо не пришло, можно связаться с авиакомпанией и запросить его. Также в большинстве случаев оплатить билет можно в аэропорту.

При этом регистрация на конкретные рейсы для граждан РФ, остающихся за рубежом, открывается только после согласования полёта и анонса конкретного рейса в официальных telegram-чатах и каналах. После открытия регистрации на рейс необходимо заполнить заявление на предварительную регистрацию на рейсы в Россию на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395443/1). Если рейса нет в выпадающем списке по ссылке, значит регистрация на него ещё не открылась или уже закончилась.

Об открытии регистрации можно узнать в официальных telegram-чатах по странам. Зарегистрироваться на рейс можно даже с упрощенной учетной записью на Госуслугах, для создания которой нужен только адрес электронной почты.

Ранее псковичи уже вернулись домой рейсами из Таджикистана, Киргизии. Пскович Кирилл Винницкий подробно рассказал, как из-за пандемии застрял в Риме на два месяца.

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