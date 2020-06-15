Иностранные студенты ПсковГУ могут начать учебный год удалённо

17:26, 15 июня 2020, ПАИ

В случае, если ограничения по коронавирусу не позволят иностранным студентам вернуться в Псков, опорный вуз региона предоставит возможность дистанционного обучения. Об этом сообщается в Instagram вуза.

«В случае ограничения передвижений граждан и отсутствии возможности приезда на обучение по месту нахождения университета иностранные граждане начнут учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Для этого студенту-иностранцу необходимо будет направить личное заявление на электронную почту rector@pskgu.ru», - говорится в сообщении.

20 июня в Псковском государственном университете стартует приёмная кампания. Подать заявление можно будет через личный кабинет абитуриента по адресу abit.pskgu.ru. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, также будут организованы с использованием дистанционных технологий.