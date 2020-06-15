ВТБ в Псковской области поддержал клиентов более чем на 2 млрд рублей

17:29, 15 июня 2020, ПАИ

ВТБ в Псковской области одобрил кредитные каникулы более 749 заемщикам-физическим лицам на сумму 415,1 млн рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на сумму более 1,8 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила более 2,2 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено 749 заявок на 415,1 млн рублей, из которых 680 (на 348,4 млн рублей) — по потребительским кредитам, 53 заявки – по ипотеке (на 63,2 млн рублей), 6 - по автокредитам (на 3,2 млн рублей). Около 88 % всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк в Псковской области заключил 27 соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставив кредиты на общую сумму 67,6 млн рублей. Кроме того, ВТБ в регионе заключил 69 кредитных соглашений на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на общую сумму 1,75 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2 % годовых. Кредиты предоставляются в рамках постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90 % штата их работников государством будет погашено 100 % задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80 % и более – будет списано 50 % долга и процентов по нему. ВТБ в Псковской области на текущий момент подписано 11 кредитных соглашений на общую сумму 42,1 млн рублей. В работе находится еще 53 заявки на сумму 99 млн рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Псковской области. По итогам первого квартала кредитный портфель достиг 12,2 млрд рублей, объем привлеченных средств составил 12,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за квартал превысил 8,1 млрд рублей, из которых 4,1 млрд – кредиты наличными и 3,2 млрд – ипотека. Объем выдачи кредитных продуктов составил 850 млн рублей. Привлеченные средства физлиц достигли 7,9 млрд, при этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос на треть, до 950 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, на 1 апреля составил 4,1 млрд рублей, объем пассивов – 4,4 млрд рублей.

«В первом квартале мы отметили стабильный рост по ключевым направлениям бизнеса. С началом пандемии COVID-19 мы оперативно настроили работу по обслуживанию клиентов с максимальным использованием цифровых каналов. Мы также обеспечили своевременный запуск программ поддержки физлиц и корпоративных клиентов, пострадавших на фоне пандемии. К числу мер поддержки заемщиков мы также относим работу по новой программе госсубсидирования ипотеки со ставкой 6,5 % годовых, в рамках которой на данный момент выдачи ВТБ в регионе составили 26 млн рублей», – подчеркнула управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова.