ФОТОФАКТ: Отдыхающие завалили мусором берег Долгого озера в Плюсском районе

17:45, 15 июня 2020, ПАИ

Берег озера Долгое в Плюсском районе завален отходами. Фотографию с переполненными бочками для мусора и отходами вокруг них опубликовала газета «Плюсский край».

Редакция сообщает, что традиционно перед открытием купального сезона берег озера приводит в порядок «экологический десант». В этом году волонтеры не выезжали из-за ограничений по коронавирусу.

«Бочки уже убирали, всю территорию вычищали не раз, в прошлом году бочки поставили вновь. Наверное, рассчитывали на людскую сознательность... По дороге к озеру в деревнях стоят контейнеры. Неужели трудно довезти мусор туда? Вот в чем вопрос», - пишет издание.