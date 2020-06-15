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Общество

ФОТОФАКТ: Отдыхающие завалили мусором берег Долгого озера в Плюсском районе

Фото: газета "Плюсский край".

Берег озера Долгое в Плюсском районе завален отходами. Фотографию с переполненными бочками для мусора и отходами вокруг них опубликовала газета «Плюсский край».

Редакция сообщает, что традиционно перед открытием купального сезона берег озера приводит в порядок «экологический десант». В этом году волонтеры не выезжали из-за ограничений по коронавирусу.

«Бочки уже убирали, всю территорию вычищали не раз, в прошлом году бочки поставили вновь. Наверное, рассчитывали на людскую сознательность... По дороге к озеру в деревнях стоят контейнеры. Неужели трудно довезти мусор туда? Вот в чем вопрос», - пишет издание.

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