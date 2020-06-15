Запрет «наливаек» в Пскове обсудили депутаты

18:58, 15 июня 2020, ПАИ

Депутаты в Пскове обсудили запрет «наливаек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания» обсудили депутаты. Законопроект, ограничивающий деятельность расположенных в многоквартирных домах небольших питейных заведений, представил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Это ещё один шаг в борьбе с так называемыми «наливайками», которые, прикрываясь оказанием услуг общественного питания, созданы для продажи алкогольной продукции», – кратко изложил суть законопроекта руководитель органа исполнительной власти.

Андрей Михеев отметил, что на рынке существует две категории организаций: те, кто имеет лицензию на реализацию крепких алкогольных напитков, и точки общепита, торгующие пивными напитками (эта деятельность не требует регионального лицензирования).

Под действие предлагаемых ограничительных норм попадут и те и другие: согласно законопроекту, в кафе и барах с площадью торгового зала менее 40 квадратных метров продажа алкогольной продукции не допускается.

«40 метров – это разумная ограничительная площадь, которая не спровоцирует закрытие приличных кафе, но позволит бороться с недобросовестными «наливайками». В других регионах, где уже приняты подобные ограничения, допустимая площадь залов также колеблется от 30 до 50 метров», – уточнил Андрей Михеев.

Заместитель председателя парламентского комитета Алексей Севастьянов отметил, что установление ограничений по площади торгового зала питейного заведения – единственное полномочие, которым обладает регион с точки зрения регулирования деятельности «наливаек», однако, по мнению депутата, введение подобных ограничений не даст желаемого результата.

«Так мы из маленьких питейных заведений сделаем алкомаркеты, и даже полный запрет «наливаек» тоже не выход. Не в ограничениях дело, а в воспитании культуры пития», – высказал свою точку зрения парламентарий.

Большинство членов комитета проголосовало в поддержку предлагаемого документа.