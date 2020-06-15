Хоть с Сахалина, хоть с Земли Франца-Иосифа: в избиркоме рассказали, как подать заявление для голосования на любом удобном участке

19:40, 15 июня 2020, ПАИ

Заявления для голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области принимают на любом удобном для гражданина избирательном участке и в любом МФЦ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Самый простой способ зарегистрироваться – через сайт «Госуслуги». Устные заявления желающих высказать своё отношение к конституционным поправкам примут также в любом отделении МФЦ и территориальной избирательной комиссии. Причём обратиться к псковским специалистам можно вне зависимости от места прописки и постоянного проживания. Важно уложиться в сроки и сделать это до 14:00 21 июня.

«Приём ведётся без предварительной записи. Специалист вас примет непосредственно в момент обращения. При посещении соблюдается масочный режим, поэтому просим заявителей иметь при себе маски», – сообщила директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Псковской области Екатерина Ершова.

«Наши операторы ежедневно принимают с 10:00 до 14:00 (потом у них обед) и с 16:00 до 20:00», – отметил секретарь избирательной комиссии Пскова Алексей Ермолаев.

В многофункциональном центре и избирательной комиссии действует принцип экстерриториальности: житель другого региона может смело обращаться в ближайшие МФЦ и избирком. «Любой гражданин может прийти хоть с Сахалина, хоть с Земли Франца-Иосифа, написать заявление – и его прикрепят к тому участку, который он пожелает», – пояснил председатель избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов.