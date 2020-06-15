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За наезд на пешехода осуждён житель Опочки

К ограничению свободы был приговорён житель Опочки за наезд на пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

27 мая 2019 года обвиняемый следовал по улице Коммунальной в Опочке. Приблизившись к пешеходному переходу, водитель не уступил дорогу человеку, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом левого плеча, закрытый перелом основной фаланги пальца и поперечный перелом тела третьей пястной кости.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.

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