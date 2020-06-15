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Общество

День рождения Надежды Пушкиной отпразднуют в «Михайловском» интеллектуальной игрой

Интеллектуальной игрой отпразднуют день рождения Надежды Пушкиной в музее-заповеднике «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».

В преддверии дня рождения Н. О. Пушкиной, матери А. С. Пушкина, государственный музей-заповедник «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своей официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» интеллектуальную игру.

С 15 июня в группе будут размещаться вопросы, связанные с родовым имением поэта, с жизнью и творчеством Александра Пушкина. Вопросы есть как простые, так и сложные.

Итоги игры, которую назвали «Пушкин. Вокруг да около», в музее подведут 21 июня, в день 245-летия Надежды Осиповны. Тех, кто верно ответит на все вопросы, ожидает приятный сюрприз.

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