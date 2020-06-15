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В Пскове сотрудники полиции спасли людей из горящего дома

В результате своевременных и профессиональных действий полицейских и пожарных удалось избежать жертв при возгорании квартиры в доме № 6 на улице Чехова, сообщают в пресс-службе УМВД Росии по Псковской области.

В областном центре патрульный экипаж в составе инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенантов полиции Артёма Баранова и Романа Горбатова получил сообщение о возгорании квартиры в жилом доме № 6 на улице Чехова. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Прибыв первыми по указанному адресу, инспекторы ДПС поднялись на пятый этаж, где в запертой квартире уже бушевало пламя. К счастью, хозяин квартиры сумел самостоятельно покинуть своё жилище и находился в подъезде.

Силами прибывших пожарных расчётов возгорание было ликвидировано.

Учитывая сильное задымление и вероятность дальнейшего распространения огня, полицейские приняли решение до приезда пожарных организовать эвакуацию жителей верхних этажей. Всего инспекторы эвакуировали 10 человек и двух домашних питомцев. В результате пожара пострадал один мужчина, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. 

Полицейские  оповестили граждан и помогли им выйти на свежий воздух. В некоторых квартирах им пришлось одевать и выводить на улицу детей, находившихся дома без взрослых. 

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