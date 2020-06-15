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Нетрезвых водителей поймали полицейские в Пскове и Великих Луках

Повторно севших за руль в нетрезвом состоянии водителей выявили сотрудники дорожно-патрульной службы в Пскове, Великих Луках и ряде районов области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 июня вечером в Пскове у дома на улице Луковке полицейские остановили для проверки автомашину Datsun, которой управлял нетрезвый 52-летний пскович. В тот же день в Великих Луках на улице Зелёной на автомобиле Toyota следовал 34-летний великолучанин, который тоже был в нетрезвом виде.

А в Порхове днём 14 июня на улице Германа на мопеде ехал 49-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 14 июня в Пушкиногорском районе в деревне Авдоши стражи порядка остановили Daewoo Nexia. За рулём иномарки оказался 42-летний нетрезвый житель муниципалитета.

Также нетрезвых водителей дорожные полицейские выявили 13 июня в Опочке и Псковском районе.

В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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