Семейный челлендж объявила Госавтоинспекция Псковской области

23:36, 15 июня 2020, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области и региональный комитет по образованию объявили о начале семейного челленджа «Правила дорожного движения – правила жизни!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно до 6 июля разместить в своих социальных сетях («ВКонтакте», Instagram) видеоответ на вопрос «А вы соблюдаете правила дорожного движения?». Публикация должна содержать хештеги #ПДДчелендж, #ПДДправилажизни.

Также видео необходимо прислать на электронную почту 60gibdd@mail.ru. Кроме этого, нужно прикрепить документ в формате .doc с указанием в нём фамилий, имён и отчеств участников.

Отмечается, что видеоролик должен наглядно демонстрировать важность соблюдения правил дорожного движения. При этом видео не должно превышать 60 секунд. В съёмке видео должна принять участие вся семья.

Возраст участников не ограничен. Все участники челленджа будут награждены дипломами.