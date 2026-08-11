Вырубка деревьев остановлена в сквере у Рижской гостиницы в Пскове

10:47, 11 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин остановил вырубку деревьев на территории сквера у гостиницы «Рижская». Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, часть вырубленных насаждений была признана аварийной, а несколько деревьев – опасными. Комиссия во время обхода фиксировала искривления стволов, усыхающие ветви, дупла и другие признаки сильного ослабления. При этом глава города подчеркнул, что к этому вопросу надо подходить взвешенно.

«По моему поручению будет проведено дополнительное обследование зелёных насаждений, чтобы ещё раз детально оценить состояние каждого дерева и рассмотреть все возможные варианты сохранения здоровых экземпляров», – отметил Борис Елкин.

Он также обратил внимание, что осенью будут высажены новые деревья взамен тех, которые спилили.