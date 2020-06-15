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15-летний пскович обокрал автомобиль в Неёлово

15-летний подросток обокрал автомобиль Audi в деревне Неёлово Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла с 8 по 10 июня из автомашины, припаркованной у дома на улице Юбилейной. Подросток взломал дверь и похитил автомобильные покрышки, литые диски, набор инструментов, аккумулятор и другие вещи. По предварительным данным, ущерб превысил 30 тысяч рублей. Часть похищенного изъяли полицейские. Проводится расследование.

А в Великих Луках 9 июня подростки проломили крышу гаража на улице Холмской, из которого украли мопед. Подозреваемыми оказались трое великолукских учащихся: 2003, 2005 и 2007 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенный мопед изъят. Ведётся следствие.

Также в пресс-службе сообщили, что в деревне Базыково Дедовичского района с приусадебного участка 65-летнего пенсионера 28-летний местный житель украл 45 метров медного кабеля. Причинённый ущерб пока устанавливается. Подозреваемый уже дал признательные показания.

В Невельском районе в мае от дома в деревне Пустки свободным доступом был похищен тракторный прицеп. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых полицейскими, установлен подозреваемый – 58-летний безработный житель Невельского района.

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