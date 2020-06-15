Более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

23:57, 15 июня 2020, ПАИ

132 581 человек в мире заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, пишет ТАСС. По состоянию на 11:00 15 июня в мире было зарегистрировано 7 823 289 инфицированных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего скончался 431 541 пациент, а за сутки – 3 911.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 2 057 838 человек. Далее следуют Бразилия (850 514), Россия (537 210), Индия (332 424), Великобритания (295 893), Испания (243 928), Италия (236 989), Перу (225 132), Иран (187 427) и Германия (186 461).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.