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Общество

В России ожидают снижение ключевой ставки до 5%

Аналитики крупнейших российских банков ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 5 %, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, снижение ключевой ставки может произойти на заседании совета директоров Центробанка 19 июня. Участники рынка предполагают, что Центробанк будет снижать показатель постепенно до 4 % по итогам года.

Уровень ключевой ставки отразится на привлекательности банковских вкладов, которые находятся на исторически низком уровне, опасаются в кредитных учреждениях. В частности, эта ситуация может вызвать отток средств с депозитов, поскольку у россиян сократились доходы из-за пандемии коронавируса.

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