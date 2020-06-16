#СтаньСильнееПокаДома: Боксёры Игорь Зуев и Глеб Голик провели зарядку для пожилых псковичей

07:40, 16 июня 2020, ПАИ

Одни из самых ярких молодых боксёров Псковской области, чемпионы области, победители межрегиональных и всероссийских соревнований Игорь Зуев и Глеб Голик провели зарядку для пожилых псковичей в рамках проекта #СтаньСильнееПокаДома, который организовали Псковское агентство информации и комитет по спорту Псковской области.

Боксеры призывают пожилых людей следить за своим здоровьем.

«С большим почтением относимся к нашим старикам, среди которых каждый может найти себе пример для подражания, – обратились боксеры. – Уверены, что заниматься спортом необходимо в любом возрасте. Здоровья вам и бодрости духа!»