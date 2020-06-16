Стало известно, сколько платили в Псковской области за отстрел волков 75 лет назад

08:32, 16 июня 2020, ПАИ

Сотрудники Государственного архива Псковской области рассказали, сколько платили охотникам за отстрел волков в 1945 году. Соответствующие документы опубликованы на странице архива в Instagram.

«Не секрет, что в настоящее время в Псковской области довольно высокая численность волков. А как было раньше? Да тоже хватало», – написали сотрудники архива.

Согласно документам, в 1945 году для стимулирования охотников к отстрелу хищников была установлена выплата: за уничтожение волка платили от 150 до 300 рублей.

«Много это или мало — можно увидеть в таблице отпускаемых охотникам Облторготделом товаров: два килограмма соли – 1 рубль, алкоголь в таре 0,25 – 30 рублей, 10 метров ткани – 200 рублей», – пояснили в архиве.