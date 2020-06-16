Эксперты назвали продукты, защищающие легкие от коронавируса

09:17, 16 июня 2020, ПАИ

Испанский диетолог Алехандро Кановас назвал ряд простых продуктов, которые можно ввести в рацион для укрепления дыхательной системы и организма в целом. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, одним из таких продуктов являются куриные яйца, поскольку они содержат жирорастворимые витамины, например витамин А, и белки высокого качества.

Помимо этого, для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог рекомендует употреблять цельный рис. Он отметил, что объем обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо свести до минимума.

Глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер рассказал, что в целом ряде случаев, когда в результате коронавируса страдают легкие, тяжелые последствия можно было предотвратить, придерживаясь правильного питания и соблюдая режим сна.