Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
Водитель пострадал 15 июня в ДТП около дома №56 на улице Советской армии в городе Псков, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и врезался в дерево, после чего влетел в остановочный павильон. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшая бригада скорой помощи оказала водителю медицинскую помощь.
На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой медицинской помощи.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.