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Мужчина на Audi протаранил автобусную остановку в Пскове

  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Советской армии
    Фото: ПАИ

Водитель пострадал 15 июня в ДТП около дома №56 на улице Советской армии в городе Псков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и врезался в дерево, после чего влетел в остановочный павильон. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшая бригада скорой помощи оказала водителю медицинскую помощь. 

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
 

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