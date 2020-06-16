Территорию у памятника летчикам в Пскове снова завалили мусором

11:32, 16 июня 2020, ПАИ

В Пскове на прилегающей к памятнику экипажу майора Гудина территории вновь появились свалки мусора. Ранее на локации бытового и строительного мусора на этой территории обратил внимание активист партпроекта «Чистая страна» Игорь Тарасов. Городские власти организовали их ликвидацию. Более 50 кубометров мусора было вывезено силами муниципальной «Службы благоустройства» и компании «Мехуборка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На минувшей неделе качество уборки в рамках рабочего выезда проконтролировала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава Пскова Елена Полонская. Участники выезда отметили, что прилегающая территория облагорожена, вокруг памятника летчикам-героям скошена трава.

Спустя неделю, мусорные кучи вновь появились на прилегающей к памятнику территории, где недобросовестные псковичи начали складировать бытовые отходы.

«Относиться почтительно к памяти своей Родины, к природе своего края нужно всегда. 9 мая мы все патриоты, но, когда дело доходит до надлежащего поведения, требующего заботы и ответственности, мы получаем вот такой результат», - заключил Игорь Тарасов.

Как только будут сняты связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры, партийцы намерены провести субботник у мемориала экипажу майора Гудина.

8 июля 1993 года в небе над Псковом потерпел катастрофу тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76 с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина. На борту потерпевшего катастрофу ИЛ-76 рвались боевые снаряды. Летчикам чудом удалось увести самолет за город и таким образом спасти жителей и избежать еще больших жертв.