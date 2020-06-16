Наталия Соколова снова выбрана детским омбудсменом в Псковской области
Наталия Соколова вновь назначена на должность уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области. Соответствующее решение путём тайного голосования приняли депутаты на 47-й (внеочередной) сессии Псковского областного Собрания 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов поздравил Наталию Соколову с назначением и пожелал успешной работы.
Соколова приняла присягу уполномоченного.
«Хочу также поблагодарить за поддержку, уважаемые депутаты, а губернатора - за доверие», - отметила Наталия Соколова.
В голосовании приняли участие 32 депутата. Кандидатуру Наталии Соколовой поддержали 31 парламентарий.
На основании тайного голосования Наталия Соколова назначена на государственную должность уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области сроком на пять лет. Она работает детским омбудсменом с 2015 года.