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Общество

Наталия Соколова снова выбрана детским омбудсменом в Псковской области

Наталия Соколова вновь назначена на должность уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области. Соответствующее решение путём тайного голосования приняли депутаты на 47-й (внеочередной) сессии Псковского областного Собрания 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов поздравил Наталию Соколову с назначением и пожелал успешной работы.

Соколова приняла присягу уполномоченного.

«Хочу также поблагодарить за поддержку, уважаемые депутаты, а губернатора - за доверие», - отметила Наталия Соколова.

В голосовании приняли участие 32 депутата. Кандидатуру Наталии Соколовой поддержали 31 парламентарий.

На основании тайного голосования Наталия Соколова назначена на государственную должность уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области сроком на пять лет. Она работает детским омбудсменом с 2015 года.   

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