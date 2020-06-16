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Общество

Нетрезвый великолучанин поссорился с товарищем и ударил его ножом

15 июня в Великих Луках на улице Запрудной между находившимся в нетрезвом состоянии несколькими горожанами произошел конфликт. Один из молодых людей ударил другого, 31-летнего мужчину, несколько раз ножом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вскоре полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный житель Великих Лук. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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