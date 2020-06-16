В Псковской области перевыполнили план по цифровому госуправлению

10:58, 16 июня 2020, ПАИ

Псковская область за счёт участия в национальном проекте «Цифровая экономика» перевыполнила в семь раз планы по внедрению в учреждениях региона цифрового государственного управления. Это позволило заменить на отечественные аналоги 70% программ, в которых работают чиновники,, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления цифрового развития и связи Псковской области Дениса Матвеева.

«Важный для нас показатель, по которому мы демонстрируем рекордную динамику - это доля информационных систем, функционирующих на базе отечественного программного обеспечения. В 2019 году показатель должен быть 10%. Но мы перевыполнили его в семь раз, и на сегодняшний день в регионе уже 70% госсистем и программ работают на отечественных платформах. Таких результатов по региональному проекту нужно было добиться к 2023 году», - отметил Матвеев.

Сейчас в администрации региона осталась лишь одна зарубежная система. «У нас есть одна система на платформе «Оракл», она свое доживает. Мы в этом году с нее сойдем, и у нас будут все только на отечественных платформах работать. Это дает снижение риска сбоев. И самое важное - в разы повышается информационная безопасность, так как сложно оценить - что заложено в программном коде иностранного продукта. И, во-вторых, это обслуживание: если иностранную систему никто не сможет обслуживать, нам придется закупать новую, а если это отечественная разработка, мы понимаем, что разработчик находится в РФ», - подчеркнул Матвеев.

Российское программное обеспечение, по его словам, сравнимо с зарубежными аналогами по своим техническим возможностям и функционалу. В настоящее время региональные чиновники перешли на российские бухгалтерские и антивирусные программы, а также освоили программы, обрабатывающие аналитические данные. Матвеев также уточнил, что «в плане обеспечения информационной безопасности» Псковская область перевыполнила еще один показатель по нацпроекту, сведя до нуля время простоя государственных информационных систем после хакерских атак.