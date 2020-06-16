Аркадий Мурылёв вновь стал бизнес-омбудсменом в Псковской области
Аркадий Мурылёв снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области. Соответствующее решение путём тайного голосования приняли депутаты на 47-й (внеочередной) сессии Псковского областного Собрания 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Спасибо всем за поддержку, за оказанное доверие», - отметил Аркадий Мурылёв, выразив надежду на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом.
В голосовании приняли участие 32 депутата. Кандидатуру Аркадия Мурылёва поддержали 32 парламентария.
На основании тайного голосования Аркадий Мурылёв назначен на государственную должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области сроком на пять лет. Он работает региональным бизнес-омбудсменом с 2015 года.