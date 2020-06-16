Екатерина Родина о поправках в Конституцию: Семейные ценности должны оставаться незыблемыми

11:57, 16 июня 2020, ПАИ

Руководитель псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина рассказала «Псковской правде», почему пойдет голосовать за поправки в Конституцию.

«Прямое отношение к моей общественной деятельности имеет дополнение к 67 статье об обеспечении защиты исторической правды. Волонтёрские движения и общественные организации, ведущие деятельность в сфере патриотического воспитания, время от времени сталкиваются с попытками фальсификации истории. Если защита исторической правды будет закреплена законодательно, это поможет сократить количество провокационных заявлений и неприятных ситуаций в этой сфере», - уверена Родина.

Она подчеркнула, что большое значение имеет поправка по введению определения брака, как союза мужчины и женщины.

«Это - серьёзный шаг в сфере сохранения традиционных семейных ценностей, которые должны оставаться незыблемыми. - Важной считаю также поправку о формировании в обществе ответственного отношения к животным. В последнее время на глаза попадается большое количество историй по жестокому обращению с животными и необходимо отразить это направление в основном законе, чтобы иметь возможность опираться на него при разборе подобных дел», - добавила Екатерина Родина.