Валерий Кузьмин объяснил суть поправки в Конституцию об исторической правде

11:33, 16 июня 2020, ПАИ

Одной из самых важных поправок к Конституции руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин считает поправку об исторической правде. Об этом он рассказал в интервью изданию «Псковская правда».

«Для меня, как для историка, особое значение имеет поправка об исторической правде. Она не о требованиях к учебникам или методическим пособиям, как может показаться на первый взгляд. Она о защите исторической правды и недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества», - объяснил Валерий Кузьмин.

Представитель Российского исторического общества отметил, что во многих странах мира все чаще пытаются сфальсифицировать историю двадцатого века, исказить реальный ход значимых событий.

«Считаю, сегодня необходимо защищать наших детей от умаления значения подвига народа при защите Отечества. Вот почему я поддерживаю поправки в Конституцию», - заявил собеседник издания.

«Псковская правда» собрала мнения известных псковских общественников о поправках к Конституции в статье «От Пушкина до исторической правды».