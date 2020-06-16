Светлана Мельничук посоветовала почитать Пушкина, чтобы понять важность поправок в Конституцию

11:41, 16 июня 2020, ПАИ

Председатель псковского отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук посоветовала россиянам обратиться к произведениям Пушкина перед Общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Свое мнение она высказала в интервью изданию «Псковская правда».

Светлана Мельничук подчеркнула, что внимательно следила за подготовкой изменений. «Над каждой из них работал широкий пул «умных, толковых и добросовестных экспертов», - подчеркнула она.

«Я просто пойду и проголосую за них. Я рекомендую всем почитать исторические романы, в частности, Пушкина. У него есть все ответы на вопросы о нашем государстве. Почитаете и сами все поймете», - добавила председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»

«Псковская правда» собрала мнения известных псковских общественников о поправках к Конституции в статье «От Пушкина до исторической правды».