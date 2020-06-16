В Псковской области запретили «наливайки» площадью меньше 40 кв. метров

11:47, 16 июня 2020, ПАИ

В Псковской области запретили «наливайки». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского обласного Собрания, на 47-й внеочередной сессии 16 июня депутаты приняли закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания».

Речь в законе идет о запрете розничной продажи алкоголя в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Замером площадей обязали заниматься органы местного самоуправления.

«В Псковской области стали появляться массово псевдокафе, которые под прикрытием оказания услуг общественного питания, осуществляют розлив и продажу алкогольной продукции. Жители часто жалуются на шум, крики», - отметил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, представляя законопроект.

Установленные ограничения затронут организации, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также питейные заведения, осуществляющие деятельность, не требующую лицензирования – речь идёт о точках общепита, торгующих пивом.

Нижний предел допустимой площади торгового зала, так называемых, «наливаек» установлен федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» – продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоэтажках, допустимо, если зал обслуживания посетителей составляет не менее 20 метров. Дополнительные ограничения в части увеличения размера площади зала обслуживания могут быть установлены на региональном уровне, вплоть до полного запрета розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.