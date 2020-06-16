Из областного законодательства исключили норму по размерам земельных участков для многодетных

11:46, 16 июня 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания признали утратившем силу норму областного законодательства, устанавливающую максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность бесплатно. Соответствующий закон принят на 47-й внеочередной сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На необходимость исключения данной нормы, как содержащей коррупциогенный фактор, обратила внимание прокуратура области, требование надзорного органа поддержал депутатский корпус.

Федеральное законодательство определило, что предельные размеры земельных участков должны быть установлены градостроительными регламентами. На территории муниципальных образований области утверждены документы территориального планирования, которые содержат нормы предельных максимальных и минимальных размеров земельных участков, предоставляемых для тех или иных видов использования.

При этом в различных муниципальных образованиях максимальная площадь земельного участка, установленная градостроительным регламентом для индивидуального жилищного строительства, может отличаться от предельного размера, установленного для многодетных семей, что может привести к ущемлению прав этой категории граждан при оформлении земельного участка перед иными лицами.