Тропическая жара придёт в Псковскую область

12:31, 16 июня 2020, ПАИ

Тропическая жара придёт в Псковскую область 17 июня. В этот день в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью от +13 до +18 градусов, днём воздух прогреется от +27 до +32 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.